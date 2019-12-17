Дмитрий Рой, отдел международной политики 01:06

Протесты против антимусульманской политики властей охватили многие города Индии. Для страны, где проживают 200 миллионов приверженцев ислама, это может обернуться очень серьезными последствиями. Как уже писал haqqin.az, причина нынешних выступлений – принятый 11 декабря закон, по которому получают права гражданства нелегальные иммигранты-немусульмане из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайдам, парсам и сикхам, попавшим в Индию до 2015 года. По мнению властей, они тем самым предоставят защиту беженцам, спасавшимся от религиозных преследований. По мнению мусульманской общественности Индии, закон дискриминирует мусульман и направлен на изменение религиозного состава страны и в первую очередь приграничных штатов.

Волнения начались в северо-восточных штатах Ассам и Западная Бенгалия, где в ходе протестов и столкновений с полицией погибли уже шесть человек. На выходных к протестам подключились студенты исламских университетов и другие жители Дели, Уттар Прадеша, Мумбая, Хайдарабада, Бангалора, Чандигарха, Калькутты и Лакнау. Выступления носят ожесточенный характер, студенты поджигают автобусы, полицейские машины, строят баррикады, полиция проводит аресты. В понедельник исламский университет в Дели был закрыт, как и ближайшие школы и офисы. В самом большом городе штата Ассам введен комендантский час и размещены военные подразделения, но пока нет оснований ожидать, что протесты прекратятся. В Западной Бенгалии марши протеста организованы властями штата. Главный министр штата Мамата Банерджи заявила, что не допустит, чтобы дискриминационный закон вошел в действие на территории штата, где проживают около 25 миллионов мусульман. Несколько правозащитных групп подали иск в Верховный суд Индии, в котором обжаловали конституционность закона о беженцах. Премьер Нарендра Моди отрицает антимусульманскую направленность закона, но эти отрицания выглядят неубедительными на фоне принятого в августе решения отменить автономию штата Джамму и Кашмир, преимущественно населенного мусульманами. Этот шаг сильно обострил и без того весьма наряженную ситуацию на северо-востоке Индии, а теперь вот новый.