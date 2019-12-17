Ожесточенные протесты мусульман по всей Индии по горячим следам
Протесты против антимусульманской политики властей охватили многие города Индии. Для страны, где проживают 200 миллионов приверженцев ислама, это может обернуться очень серьезными последствиями.
Как уже писал haqqin.az, причина нынешних выступлений – принятый 11 декабря закон, по которому получают права гражданства нелегальные иммигранты-немусульмане из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайдам, парсам и сикхам, попавшим в Индию до 2015 года. По мнению властей, они тем самым предоставят защиту беженцам, спасавшимся от религиозных преследований. По мнению мусульманской общественности Индии, закон дискриминирует мусульман и направлен на изменение религиозного состава страны и в первую очередь приграничных штатов.
Волнения начались в северо-восточных штатах Ассам и Западная Бенгалия, где в ходе протестов и столкновений с полицией погибли уже шесть человек. На выходных к протестам подключились студенты исламских университетов и другие жители Дели, Уттар Прадеша, Мумбая, Хайдарабада, Бангалора, Чандигарха, Калькутты и Лакнау. Выступления носят ожесточенный характер, студенты поджигают автобусы, полицейские машины, строят баррикады, полиция проводит аресты. В понедельник исламский университет в Дели был закрыт, как и ближайшие школы и офисы. В самом большом городе штата Ассам введен комендантский час и размещены военные подразделения, но пока нет оснований ожидать, что протесты прекратятся.
В Западной Бенгалии марши протеста организованы властями штата. Главный министр штата Мамата Банерджи заявила, что не допустит, чтобы дискриминационный закон вошел в действие на территории штата, где проживают около 25 миллионов мусульман.
Несколько правозащитных групп подали иск в Верховный суд Индии, в котором обжаловали конституционность закона о беженцах.
Премьер Нарендра Моди отрицает антимусульманскую направленность закона, но эти отрицания выглядят неубедительными на фоне принятого в августе решения отменить автономию штата Джамму и Кашмир, преимущественно населенного мусульманами. Этот шаг сильно обострил и без того весьма наряженную ситуацию на северо-востоке Индии, а теперь вот новый.
Нарендра Моди пользуется славой антиисламиста еще с тех пор, как был главным министром штата Гуджарат, где в 2002 году произошли жестокие погромы мусульманского населения. Моди как руководитель, не предпринявший необходимых мер для защиты мусульман и едва ли не подстрекатель расправ над ними, даже находился в этой связи около десяти лет под американскими санкциями. Но они были тихо сняты, когда стало ясно, что лидер Народной партии станет премьер-министром страны. В определенной степени эта амнистия наверняка убедила Моди в правильности выбранной им политики, раз даже Соединенные Штаты как бы признали свою неправоту.
Нынешний президент США Дональд Трамп называет Моди отцом Индии, сводящим с ума людей, «наподобие Элвиса Пресли», и считает, что у него в отношениях с индийским премьером «особая химия». Похоже, у индийских мусульман тоже особая химия в отношениях со своим премьером. Только совсем другого рода.