Начальник Генштаба России о вероятности масштабной войны

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов оценил вероятность крупномасштабной войны. По его словам, предпосылки начала такого конфликта до 2050 года отсутствуют, передает ТАСС.

В то же время Герасимов заявил, что текущая обстановка в мире нестабильна. По его мнению, это связано с желанием некоторых стран навязать свои принципы другим суверенным государствам, в том числе используя силовые методы. «Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — добавил глава Генштаба.

Он уточнил, что связи с этим нельзя исключать возникновения кризисных ситуаций, которые могут перерасти в крупномасштабный конфликт. Кроме того, в будущем войны распространятся на все сферы и подтверждением тому служат решения саммита НАТО, где космос признан пятой операционной средой, подчеркнул Герасимов.