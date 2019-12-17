Зеленский бакинским студентам: «Не врите сами себе»

Как сообщал ранее haqqin.az, в ходе визита в Баку президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой посетили Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета.

В то же время, пресс-центр президента Украины сообщает, что в ходе посещения университета Зеленский дал наставления азербайджанским студентам.

"Во-первых, нельзя врать самому себе. Во-вторых, надо уважать тех, кто тебя родил. И еще – работать ежедневно", - сказал Владимир Зеленский.