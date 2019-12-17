Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 01:59

Литовское предприятие — онлайн-платформа Vinted получило финансирование от инвестора из Кремниевой долины в размере 128 миллионов долларов. Таким образом, компания получила престижный статус Unicorn („Единорог”), который поставил ее во главу профильных фирм Европы. Интересно то, что фирма торгует секонд-хэндом, то есть одеждой, бывшей в употреблении. Еще более впечатляет нынешняя оценка Vinted – около 1 миллиарда евро! Это невероятно, но факт: литовская фирма является на сегодня крупнейшей торговой площадкой в Европе, а некоторые аналитики считают, что и в мире. При этом, еще три года назад она стояла на грани банкротства при наличии на счетах суммы в 12 миллионов. В 2015 году знаменитый концерн Burda&Co инвестировал в развитие этой компании.

А начиналось все в Вильнюсе в 2008 году, когда Милда Миткуте и Юстас Янаускас основали фирму по покупке и продаже подержанных вещей в интернете. Оказывается, Милда переезжала на другое место жительства и не знала, как избавиться от старых вещей. Ее знакомый Юстас решил помочь, создав домашнюю страничку в интернете для продажи ненужных вещей. Эти услуги оказались невероятно востребованными и популярными и стали приносить немалую прибыль. Правда, спустя несколько лет, после неожиданного успеха в какой-то момент что-то пошло не так, и владельцы стали искать выход. И нашли еще одного инвестора из Германии, который проанализировал ситуацию, сократил персонал на 25 процентов, сменил бизнес-модель, набрал новых людей. Сейчас на счету литовской компании 25 миллионов зарегистрированных пользователей в 11 странах мира. В Германии ее знают как более привычную немецкому слуху Kleiderkreisel („Одежный кружок”). Основные покупатели из Франции, Бельгии и Испании. Основатели и владельцы гордятся тем, что с лета прошлого года прибыль увеличилась в 4 раза! Рынок продаж подержанной одежды в мире, как ни странно, растет: если в 2018-м его объем составлял 24 миллиарда долларов, то через 10 лет прогнозируется увеличение до 68 миллиардов.