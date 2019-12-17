Спустя несколько часов после оглашения вердикта суда, вооруженные силы Пакистана выразили свое несогласие с решением Специального суда по делу о государственной измене бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Армейская пресс-служба выступила со специальным заявлением.

Бывший президент Пакистана приговорен антитеррористическим судом к смертной казни. Антитеррористический суд счел Первеза Мушараффа виновным в нарушении конституции с применением силы, что приравнивается к государственной измене и действительно по закону карается смертью.

"Решение Специального суда по делу генерала Первеза Мушаррафа вызывает боль и сожаление. Бывший командующий штабом армии, председатель Объединенного комитета начальников штабов и президент Пакистана, который служил своей стране более 40 лет, участвовал в войнах за свое государство, не может быть предателем ни при каких условиях. Вооруженные силы Пакистана ожидают, что правосудие будет совершено в соответствии с Конституцией Исламской Республики Пакистан" - сообщается в заявлении.

Опытный военный, Первез Мушарафф возглавил Пакистан будто поневоле. Премьер-министр Наваз Шариф в 1998 году обвинил начальника штаба сухопутных войск Мушараффа в самовольном вторжении в Индию. Пакистанский спецназ тогда потерпел жестокое поражение в Кашмире, и премьер хотел сделать козлом отпущения начштаба, чем разозлил военных. В результате они взяли власть, а Мушарафф возглавил исполнительную власть, оставаясь при этом главнокомандующим. Смещенного Шарифа приговорили к пожизненному заключению, которое заменили высылкой в Саудовскую Аравию.

Руководить Пакистаном – одно из самых опасных занятий в мире. Первый президент Пакистана Искандер Мирза бежал из страны в 1958 году и остаток жизни провел в гостиничном номере в Лондоне. Сменивший его Айютб Хан тяжело заболел и покинул пост под давлением оппозиции в 1968 году. Президент Яхья Хан оказался под арестом после очередного поражения Пакистана в очередной войне с Индией.

Бензир Бхутто возглавляла правительство в конце 80-х и в 90-е, она погибла в результате теракта. Ее отец, Зульфикар Али Бхутто, бывший премьером и президентом Пакистана в 70-е, был обвинен в политическом убийстве и казнен. Мухаммед Зия-уль-Хак, захвативший власть после казни Бхутто, погиб в подозрительной авиакатастрофе в 1988 году. Мушарафф приговорен к смерти, смещенный им Шариф еще раз стал премьером в 2013 году, но сейчас он под арестом и ему грозит десятилетний срок за коррупцию.

Казалось, в стране заложены мощные традиции защиты конституции и борьбы с коррупцией на высшем уровне. И каждый раз оказывается, что их все еще недостаточно. Что же ожидать после ультиматума предъявленного армией правительству? Haqqin.az продолжает следить за ситуацией в одной из крупнейших мусульманских стран мира.