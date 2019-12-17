Натик Гусейнзаде, отдел информации 04:07

Представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, а также члены их семей посетили «Цитрусовую долину» и чайные плантации в поселке Истису в Лянкяране. Агротур с участием послов таких стран, как Германия, Аргентина, Бразилия и других, был организован совместно ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства и USAID (Агентство США по международному развитию) в рамках проекта «Из города в село».

Целью поездки было познакомить иностранных гостей с первым в нашей стране агроэкотуристическим проектом, с фермерскими хозяйствами, а также привлечь их внимание к развитию агроэкотуризма в Лянкяране и других регионах Азербайджана. Владелицей «Цитрусовой долины» является фермер Рафтара Шукюрова. На территории в 15 гектаров выращиваются различные цитрусовые культуры, фейхоа и киви. «Вот уже год, как я сотрудничаю с ОАО «Аграрные заготовки и снабжение», - рассказывает предпринимательница. – Начали с проекта «Из села в город». Это когда экологически чистая продукция, выращиваемая тут, отправляется на прилавки в Баку. А теперь работаем над привлечением туристов из столицы в рамках проекта «Из города в село». За два месяца, что существует данный проект, в моем хозяйстве побывало около 150 туристов. Думаю, что все остались довольны. Конечно, хотим, чтобы туристов было больше. Пытаемся привлечь их и при помощи гастротуризма. У нас можно попробовать настоящий лянкяранский левенги, специфические виды плова и многое другое. Цель этого проекта – чтобы фермер имел доход не только в сезонное время, но и после сбора урожая».

Первый заместитель главы Исполнительной власти Лянкяранского района Мохюббет Бабаев напомнил, что Лянкяран всегда славился своим чаем, рисом и цитрусовыми. «Первая чайная фабрика в районе была построена именно в Истису, - говорит представитель ИВ. – Благодаря реформам президента страны мы продолжаем развивать сельское хозяйство в Лянкяране. У нас более 1000 га рисовых полей, более 500 га чайных плантаций…». По словам замминистра сельского хозяйства Эльчина Зейналова, сегодня в Азербайджане государство создает все условия для развития малого и среднего предпринимательства. «Ставится задача увеличить урожайность за счет применения инновативных технологий, - говорит Эльчин Зейналов. – А для этого стараемся перенимать опыт ведущих стран, использовать новые подходы, новые модели бизнеса. Надеемся, что в результате проводимых реформ мы добьемся и развития агротуризма. Это в том числе увеличит число рабочих мест в регионах».

Директор миссии USAID Джей Сингх уверен, что в Азербайджане большие перспективы развития агротуризма. Он отметил, что USAID за пять лет вложило в сельское хозяйство 11 миллионов долларов, и благодаря этим вложениям фермеры получили дополнительные экспортные возможности на 75 миллионов. «То есть прибыль составила порядка 600-700 процентов, - говорит Джей Сингх. – Часть выращенной продукции пошла в европейские страны и на другие нетрадиционные для Азербайджана рынки. Мы хотим развития ненефтяного сектора, частного сектора. Это стратегическая цель USAID. Особую роль мы отводим предпринимателям-женщинам, таким как Рафтара Шукюрова. USAID развивает агротуризм в Азербайджане в партнерстве с ОАО «Аграрные заготовки и снабжение». Верим, что в регионы будут приезжать как можно больше туристов, и это будет способствовать улучшению качества жизни местных жителей».

Как сообщила глава Совета правления ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» Лейла Мамедова, планируется массовое обучение азербайджанских фермеров азам агротуризма. «Мы хотим снизить зависимость фермеров от уровня продажи выращенной продукции, и агротуризм является одним из лучших способов добиться этого, - считает Лейла Мамедова. – Такая практика есть во многих странах мира. Мы при поддержке местных и зарубежных структур, а также при помощи СМИ хотим сделать данный проект массовым. Успех Рафтары Шукюровой – хороший пример для других. У нас в списках около 500 фермеров, которых мы научим основам агротуризма, и они смогут на этом зарабатывать. Постоянно контактируем и с турфирмами, чтобы они предлагали иностранным гостям подобного рода туры. Верим, что проект будет развиваться».

После официальной части гостям была предоставлена возможность погулять по «Цитрусовой долине», попробовать сорванные собственными руками плоды, а затем за обильным столом вкусить яства местной кухни. Ну а после сытного обеда настало самое время продегустировать различные сорта знаменитого лянкяранского чая. Для этого участников тура отвезли на чайные плантации ООО «Зеленый чай», где его руководитель – Араз Ягубов – рассказал гостям о тонкостях выращивания и переработки чая. «Приезжая на наши чайные плантации, туристы могут сами собирать чай, - говорит Араз Ягубов. – Цены на чай начинаются от 10 манатов. А самый дорогой стоит 2000 манатов за килограмм. Его мы производим в год не больше 18 кг. Важен не только сам чай, но и его переработка. Даже самые лучшие сорта можно испортить плохой переработкой.

Сбор чая стартует в апреле, но массово начинаем собирать в мае и вплоть до октября. Хочу заметить, что чай, наверное, единственное растение, которое собирают только женщины. Мужские руки для этой работы непригодны». Также глава ООО «Зеленый чай» отметил, что его хозяйство способно одновременно принять и разместить около 100 туристов.