Армянские войска открыли огонь по азербайджанским селам
Подразделения ВС Армении накануне открыли огонь по жилым домам и пограничным пунктам в Газахском районе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Согласно информации, противник с боевых позиций, расположенных вблизи сел Коти и Боганис Ноемберянского района, 17 декабря 2019 года с 20:30 подверг интенсивному обстрелу боевые пограничные пункты отдельной пограничной дивизии «Газах» в направлении сел Гушчу Айрым и Фарахли Газахского района, а также дома сельских жителей.
Ответным огнем обстрел противника был подавлен.