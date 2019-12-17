Борис Джонсон запретил британским министрам ехать на форум в Давос

Британский премьер-министр Борис Джонсон запретил министрам Британии принимать участие во Всемирном экономическом форуме, который должен пройти в январе в Давосе, пишет Guardian со ссылкой на осведомленный источник.

По информации источника, Джонсон считает, что правительству нужно сосредоточиться на «приоритетах народа Британии», и сам тоже не планирует посещать форум.

Как заявил газете источник с Даунинг-стрит, правительство будет работать над тем, чтобы провести Brexit к 31 января, а также займется проблемами Национальной системы здравоохранения. По словам чиновника, политики «обещали именно это, а не посещение Давоса».