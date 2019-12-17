Власти индийской столицы запретили все массовые мероприятия и собрания в северо-восточном округе Нью-Дели, где накануне прошли массовые беспорядки и протесты против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Как сообщает телеканал NDTV, эта мера принята для того, чтобы предотвратить возможные новые выступления.

Повышенные меры безопасности приняты и в других районах города. Усиленные наряды полиции дежурят на перекрестках и площадях. Полицейские выборочно досматривают автомобили, проверяют документы.

Накануне толпа из приблизительно двух тысяч протестующих начала столкновения с полицией в районе Силампур на северо-востоке Нью-Дели. Протестующие пытались пройти в центр города, но были остановлены полицейскими.

Это уже второй случай массовых столкновений участников протестных акций с полицейскими в Нью-Дели за последние дни. В минувшее воскресенье и в ночь на понедельник прошли выступления студентов, сопровождавшиеся столкновениями. Основные беспорядки прошли в районе университета Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане. В понедельник вуз был закрыт до 5 января, перенесена экзаменационная сессия.

Поводом для протестов стало принятие скандального нового закона о гражданстве. В соответствии с этим законом мигранты из многих религиозных меньшинств могут получать гражданство в упрощенном порядке, но эта мера не распространяется на мусульман. Таким способом индийское правительство пытается изолировать мусульманскую общину.