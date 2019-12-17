"Сегодня утром около 9:30 в селе Кок-Таш произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, переросшая в конфликт. Около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями", - заявили в пресс-службе.

Конфликт с участием 200 человек произошел на границе Таджикистана и Киргизии, жители приграничных районов стран забросали друг друга камнями, сообщили в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что на место оперативно прибыли пограничные представители, руководители органов областных администраций и сотрудники правоохранительных органов двух стран.

Как сообщает Радио Азаттык со ссылкой на ГПС Киргизии, через 20 минут с таджикской стороны был произведен выстрел, военнослужащий внутренних войск МВД КР получил ранение. Переговоры были приостановлены, проводится разъяснительная работа среди населения. На место вылетел первый заместитель председателя киргизского ГПС Абдикарим Алимбаев.

Причиной конфликта, как рассказали в киргизском погранведомстве, стал инцидент с избиением киргизстанца таджикистанцами, произошедший накануне.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и в том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".