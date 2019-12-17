На очной ставке Саргсян обругал подчиненного

Во время очной ставки в Специальной следственной службе Армении с экс-министром сельского хозяйства Серго Карапетяном бывший глава государства Серж Саргсян до того разозлился, что не удержался и позволил себе ругательные выражения, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на газету "Грапарак".

Согласно армянским СМИ, ранее Карапетян дал показания против Саргсяна, послужившие основанием для привлечения экс-президента в качестве обвиняемого в рамках "дизельного" дела.

"Грапарак" пишет, что в ходе очной ставки экс-министр не мог смотреть в глаза бывшему начальнику. Саргсян спросил Карапетяна: "Серго, я тебе говорил такое?". Речь идет о том, что Саргсян лично указал тогдашнему министру отдать предпочтение компании "Флеш" при закупке дизтоплива для фермеров. В ответ экс-министр сказал во время очной ставки, что он верующий и не может врать. Саргсян, выругавшись, заявил: "Если ты верующий, то почему выполнил мои незаконные указания и нанес ущерб государству?"

Газета отмечает, что Карапетян в эти дни попытался "завербовать" и других людей, которые дали бы показания против Саргсяна.

Серж Саргсян обвиняется в том, что в 2013 году оказал протекцию компании "Флеш". Она победила в гостендере на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент (с разницей примерно в миллион долларов). По версии следствия, государству тем самым был причинен многомиллионный ущерб. Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде.