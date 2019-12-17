Госкомстат о браках и разводах в Азербайджане
В период с января по октябрь 2019 года в Азербайджане зарегистрировано 46 403 смерти. Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.
Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на 1000 человек населения снизился с 5,9 до 5,6.
Кроме того, за январь-октябрь текущего года отделами регистрации зарегистрировано 51 735 браков и 14 281 развод. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года соотношение числа браков возросло с 6,2 до 6,3, разводов же - с 1,5 до 1,7.
За десять месяцев этого года соответствующими структурами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрированы 1 693 человека, приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства, 1 354 человека – уехавших из Азербайджана, миграционное сальдо положительное – 339 человек.