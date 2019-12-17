Госкомстат о браках и разводах в Азербайджане

В период с января по октябрь 2019 года в Азербайджане зарегистрировано 46 403 смерти. Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на 1000 человек населения снизился с 5,9 до 5,6.