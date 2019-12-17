Гендиректор Arash Эхтирам Фарзалибеков: «Наша задача не менять внешность, а сохранить ее во времени»
Современная косметология стремительно развивается, появляются новые методики и аппараты, позволяющие сохранить молодость и красоту на долгое время. В связи с этим врачам-косметологам необходимо постоянно повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах и встречах, чтобы быть в курсе всех новинок, обмениваться опытом с коллегами. На днях в Баку прошла конференция «Innovation you need», в рамках которой были представлены последние «ноу-хау» крупнейшего мирового производителя оборудования для лазерной косметологии - компании Candela (США). Ее организовала компания Arash, являющаяся официальным эксклюзивным дистрибьютором компании Candela в Азербайджане. Мы побеседовали с генеральным директором компании Arash Эхтирамом Фарзалибековым, который рассказал о том, как прошла нынешняя конференция и какие бьюти-процедуры популярны сегодня в Баку.
- Расскажите о том, как прошла конференция и насколько она знаменательная для Азербайджана?
- Это было довольно масштабное мероприятие. В нем приняли участие порядка 150 ведущих специалистов дерматологических клиник и центров косметологии Азербайджана, России и Узбекистана, которые применяют в своей работе аппараты Candela. Отмечу, что наша компания Arash является официальным дистрибьютором компании Candela и осуществляет продажу лазеров, их инсталляцию, гарантийное и постгарантийное обслуживание на базе собственного сервисного центра, поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов.
На конференции «Innovation you need» выступили два именитых в области мировой косметологии и дерматологии специалиста - доктор Фирас Ал-Ниаими (Великобритания) и доктор Йенс Петерсон (Дания). Азербайджан представляла врач-дерматолог международного уровня Севиндж Рустамзаде. Они познакомили участников конференции с возможностями и преимуществами усовершенствованных лазерных аппаратов Vbeam Perfecta,Vbeam Prima, PicoWay, Nordlys, Ydun и другими.
На РicoWay возможно удаление татуировок всех видов и цветов, что является инновацией в косметологической медицине. Vbeam удаляет с кожи красные пятна всех видов, начиная от купероса и заканчивая врожденными патологиями. А Nordlys - мультифункциональная платформа для косметологии, объединяющая возможности шести автономных систем в одной. Его применяют в таких процедурах как фотоэпиляция, фотоомоложение, лечение сосудистых поражений, удаление пигментных пятен, лазерное омоложение, фракционное неаблятивное омоложение, терапия акне и удаление шрамов и растяжек.
Доктор Фирас Аль-Ниаими является высококвалифицированным консультантом в области дерматологии, экспертом в области косметологии и лазеров с более чем 15-ти летним международным опытом и обучением в лучших клиниках Великобритании. В настоящее время он занимает почетную должность консультанта во всемирно известном институте дерматологии имени Св. Иоанна Гая и в госпитале Сент-Томас. Датчанин Йенс Петерсон является официальным клиническим специалистом-тренером Ellipse A/S на территории европейского региона. Как один из самых авторитетных докторов в области дерматологии, Йенс частый гость на различных международных медицинских форумах и конференциях. На его мастер-классы желают попасть практически все врачи-косметологи и дерматологи. Так что азербайджанским специалистам очень повезло принять участие в конференции, в которой лектором был Петерсон.
- Расскажите о компании Arash. Что такое анти-эйдж медицина, которую практикуют ваши специалисты?
- В первую очередь, наша компания занимается продажей лазерных аппаратов ведущих мировых брендов. В июне этого года мы отметили четверть века. Сегодня представительства компании Arash успешно функционируют в Грузии и Узбекистане, и это только начало. В планах открытие филиалов и в других странах постсоветского пространства. Кстати, мы были одними из первых, кто поместил стоматологию и косметологию под одну крышу. Концепция поэтому больше медицинская, нежели салонная. Мы даже не используем слова «клиент», только «пациент». Что касается индустрии красоты, раньше, каких-то 15 лет назад анти-эйж ассоциировалась с уколами ботокса - это казалось чем-то невероятным. Сейчас же совсем другой уровень: уровень оснащенности клиник, уровень знаний и опыта специалистов. И, бесспорно, анти-эйдж - это комплексное воздействие, с диагностикой и определением алгоритма ведения пациента. Будь-то инъекции ботулотоксина или филлеров, или нитевые технологии, воздействуя системно и индивидуально подходя к эстетическим задачам наших пациентов, мы можем получить совершенный результат. Красота должна быть естественной, именно поэтому мы не «перекраиваем» пациента, а гармонизируем и бережно сохраняем данное природой, особое внимание уделяя качеству кожи. Задача специалистов компании Arash не менять внешность, а сохранить ее во времени. Это значит не делать из 45-летней женщины 25-летнюю «куклу» и стирать, как ластиком, морщины с лица, а возвращать качество кожи и восстанавливать ее так, как физиологически свойственно этому лицу. Это очень важный момент…
- Помимо крупных мероприятий, ваша компания систематически организует различные мастер-классы ведущих специалистов, работающих в индустрии красоты. Насколько эффективны подобные встречи?
- Индустрия красоты развивается с каждым днем. Эстетическая медицина не стоит на месте, и врачам следует, что называется, «держать руку на пульсе времени». Наша задача – показать врачам, что можно работать не только «по-старинке», с использованием различных кремов, мазей и сывороток, но и с новейшими технологиями, которые намного эффективнее и быстрее решают эстетические проблемы. В клинике ARASH – Ekspert Lazer Merkezi – имеются лазерные аппараты самого разного спектра и назначения. Vbeam Prima - новая версия Vbeam Perfecta – о которой, к слову, рассказывал на бакинской конференции доктор Фирас Аль-Ниаими, переводит на стадию ремиссии псориаз. Этот лазер, согласно мнению авторитетных специалистов, является самым прогрессивным и безопасным лазером для устранения фактически всех сосудистых поражений лица. Широкий диапазон Vbeam Prima по клиническим показаниям и выдающиеся эксплуатационные характеристики сделали его «must have» лазером для любого серьезного дерматолога. Есть у нас также пикосекундный лазер PicoWay, который позволяет убирать разноцветные татуировки и пигментацию на коже, улучшает структуры кожи и рубцов, а также мультифункциональная платформа Nordlys, корректирующая сосуды, воздействующая на рубцы и убирающая пигментацию и «винные пятна». В нашей клинике функционирует также так называемый «инъекционный» департамент, мы являемся официальными дистрибьюторами ведущих европейских и корейских брендов. Один из самых популярных препаратов среди наших клиентов – революционный Profhilo. Это инновационный продукт лидера в производстве препаратов на основе гиалуроновой кислоты – швейцарской компании IBSA. Первый в мире препарат, сочетающий в себе одновременно действие лифтинга и увлажнения. В его основе - гиалуроновая кислота с низкой и высокой молекулярной массой в равных пропорциях. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет кожу, дает эффект армирования. Высокомолекулярная - улучшает местное кровообращение, стимулирует выработку собственного коллагена, обеспечивает лифтинг тканей. Для лица используется техника «5 БЭТ» - 5 биоэстетических точек для каждой стороны лица. Пять точек соответствуют пяти участкам лица, выбранным с учетом анатомического строения: там отсутствуют крупные сосуды и нервные окончания. Благодаря этому риски побочных явлений сводятся к минимуму, достигается максимальное распределение препарата в области скул и нижней челюсти. С помощью Profhilo можно ремоделировать контуры лица и создать эффект красивых высоких скул, восстановить подкожную ткань, увеличив ее объем, восстановить четкость контура нижней челюсти, омолодить ткани шеи и области декольте. Конечно, процедура недешевая, но за качество нужно платить. Я советую не скупиться на своей красоте и здоровье, и приобретать препараты, которые зарекомендовали себя на мировом рынке. Могу заверить, все продукты, которые предлагает Arash Dental & Beauty, официально зарегистрированы в Экспертно-аналитическом центре при Министерстве здравоохранения Азербайджана и имеют регистрационный и гигиенический сертификаты.