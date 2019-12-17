Гендиректор Arash Эхтирам Фарзалибеков: «Наша задача не менять внешность, а сохранить ее во времени»

11:13

Современная косметология стремительно развивается, появляются новые методики и аппараты, позволяющие сохранить молодость и красоту на долгое время. В связи с этим врачам-косметологам необходимо постоянно повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах и встречах, чтобы быть в курсе всех новинок, обмениваться опытом с коллегами. На днях в Баку прошла конференция «Innovation you need», в рамках которой были представлены последние «ноу-хау» крупнейшего мирового производителя оборудования для лазерной косметологии - компании Candela (США). Ее организовала компания Arash, являющаяся официальным эксклюзивным дистрибьютором компании Candela в Азербайджане. Мы побеседовали с генеральным директором компании Arash Эхтирамом Фарзалибековым, который рассказал о том, как прошла нынешняя конференция и какие бьюти-процедуры популярны сегодня в Баку.

- Расскажите о том, как прошла конференция и насколько она знаменательная для Азербайджана? - Это было довольно масштабное мероприятие. В нем приняли участие порядка 150 ведущих специалистов дерматологических клиник и центров косметологии Азербайджана, России и Узбекистана, которые применяют в своей работе аппараты Candela. Отмечу, что наша компания Arash является официальным дистрибьютором компании Candela и осуществляет продажу лазеров, их инсталляцию, гарантийное и постгарантийное обслуживание на базе собственного сервисного центра, поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов. На конференции «Innovation you need» выступили два именитых в области мировой косметологии и дерматологии специалиста - доктор Фирас Ал-Ниаими (Великобритания) и доктор Йенс Петерсон (Дания). Азербайджан представляла врач-дерматолог международного уровня Севиндж Рустамзаде. Они познакомили участников конференции с возможностями и преимуществами усовершенствованных лазерных аппаратов Vbeam Perfecta,Vbeam Prima, PicoWay, Nordlys, Ydun и другими. На РicoWay возможно удаление татуировок всех видов и цветов, что является инновацией в косметологической медицине. Vbeam удаляет с кожи красные пятна всех видов, начиная от купероса и заканчивая врожденными патологиями. А Nordlys - мультифункциональная платформа для косметологии, объединяющая возможности шести автономных систем в одной. Его применяют в таких процедурах как фотоэпиляция, фотоомоложение, лечение сосудистых поражений, удаление пигментных пятен, лазерное омоложение, фракционное неаблятивное омоложение, терапия акне и удаление шрамов и растяжек. Доктор Фирас Аль-Ниаими является высококвалифицированным консультантом в области дерматологии, экспертом в области косметологии и лазеров с более чем 15-ти летним международным опытом и обучением в лучших клиниках Великобритании. В настоящее время он занимает почетную должность консультанта во всемирно известном институте дерматологии имени Св. Иоанна Гая и в госпитале Сент-Томас. Датчанин Йенс Петерсон является официальным клиническим специалистом-тренером Ellipse A/S на территории европейского региона. Как один из самых авторитетных докторов в области дерматологии, Йенс частый гость на различных международных медицинских форумах и конференциях. На его мастер-классы желают попасть практически все врачи-косметологи и дерматологи. Так что азербайджанским специалистам очень повезло принять участие в конференции, в которой лектором был Петерсон.