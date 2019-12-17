Под Петербургом нашли тело азербайджанца

Во вторник, 17 декабря, в полицию обратился уроженец Азербайджана, сообщив о том, что нашел тело своего знакомого, также уроженца Азербайджана, в доме по улице Центральной в городе Мурино. Двери дома были закрыты изнутри, поэтому очевидцу пришлось разбить окно и залезть таким способом. Мужчина 30-35 лет лежал на спине на диване, с согнутыми в локтях руками и вытянутыми ногами. На нем были черные носки и черные спортивные брюки. Документов при погибшем никаких не было, из-за чего невозможно было сразу установить его личность. Лицо и живот погибшего были исполосованы ссадинами, а вокруг головы на подушке были видны подтеки вещества бурого цвета.

Знакомый погибшего пояснил, что тот проживал по этому адресу по устной договоренности, и всю последнюю неделю потерпевший не выходил на связь. Выясняются обстоятельства произошедшего.