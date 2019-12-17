Турция готовит санкционный ответ США

Санкции Вашингтона из-за покупки российских систем ПВО С-400 и строительства газопровода "Турецкий поток" не помешают Анкаре в защите национальной безопасности. Об этом сообщает МИД Турции, уточняя, что Анкара примет меры в ответ на действия Вашингтона.

В заявлении турецкого МИД говорится, что несправедливое препятствование участию Турции в программе F-35, в которой она выполняет все свои обязательства, повторение призыва к санкциям в отношении Анкары из-за поставок С-400, аналогичные меры против проекта "Турецкий поток" свидетельствуют о неуважении Конгресса к решениям, принимаемым руководством Турции.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что члены Конгресса США, преследующие внутриполитические цели под влиянием враждебных Анкаре кругов, продолжают подрывать турецко-американские отношения, передает РИА Новости.

"Напомним еще раз, что язык угроз и санкций не помешает Турции решительно предпринять необходимые шаги для обеспечения ее национальной безопасности", - подчеркивает МИД Турции, добавив: "Никто не должен сомневаться, что Турция примет необходимые меры в ответ на эти враждебные по отношению к нашей стране инициативы".