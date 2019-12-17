Икрам Нур, автор haqqin.az 11:39

Во вторник, 17 декабря, в Турции прошли массовые аресты. В общей сложности, 171 человек были задержаны в Анкаре, а еще 10 – в других провинциях страны. Как сообщают официальные источники, в общей сложности выданы 260 ордеров на арест по подозрению в использовании мессенджера Bylock и связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, в том числе – 18-ти сотрудников Министерства здравоохранения.

Среди задержанных – Ибрагим Бурак Огуз, глава муниципалитета Урла (провинция Измир), избранный от «Республиканской народной партии». Его арест произошел сразу после окончания допроса в прокуратуре. Стоит заметить, что ранее 14 мэров, представляющих эту прокурдскую партию, были задержаны по обвинениям в связях с курдскими повстанцами. И еще несколько цифр для общего понимания происходящего в Турции – во время попытки государственного переворота, «события 15 июля 2016 года», погиб 251 человек, более 2 200 – были ранены. За прошедшее с тех дней время было арестовано 77 тысяч человек, а еще около 130 000 государственных служащих, от преподавателей, чиновников до военнослужащих прошли процедуру «проверки на причастность», по итогам которой либо были оправданы, либо – отстранены от занимаемых должностей. У недоброжелателей Анкары с июля 2016 года существует огромный соблазн объявить идущую там борьбу по выкорчевыванию гюленовского подполья «массовыми политическими репрессиями». В отдельных масс-медиа, преимущественно – с сильным оттенком желтизны, подобная оценка нет-нет - да и проскакивает. Однако, массового распространения, несмотря на крайне сложные отношения Турции с США и Европой, подобная точка зрения так и не получила, как ни стараются некоторые зарубежные политические круги и организации.

С теми же мэрами, включая свежеарестованного Бурака Огуза, попытки раздувания скандала о «политической мотивированности» их задержаний предпринимались. Но через несколько дней сходили на нет – слишком уж убедительными были собранные об их противоправной и антигосударственной деятельности доказательства. Да и турецкая Фемида в подобных случаях предпочитает не размахивать мечом, а подходить к каждому случаю достаточно индивидуально. Убежденный противник переворота, активный участник подполья – добро пожаловать на нары. Запутавшийся, заблуждающийся – вот тебе время подумать, небольшой срок или отстранение от должности. Вовлеченный обманом, а то и вовсе ставший жертвой оговора – свободен, впредь постарайся быть более осторожным. Наивным было бы утверждать, что репрессивная машина Турции действует безо всяких ошибок. Так попросту не бывает. Тем более, когда идет масштабная полицейско-контрразведывательная операция. К тому же, далеко не все заговорщики, представ перед следователями, тут же «поплыли» и стали давать признательные показания. Часть из них упорно продолжает сопротивляться, в том числе и оговаривая невиновных, подкидывая «ложные следы», путая и изворачиваясь. Удивляться нужно не количеству задержанных и не тому, что среди них представители самых различных социальных слоев. Удивляться нужно тому, что власти Турции вообще еще не сорвались в вакханалию массовых репрессий после того, как за три года органы следствия получили детальную картину масштабов подполья, созданного под руководством Гюлена. К примеру, в числе нынешних арестованных в ходе операций в Газиантепе, Диярбакыре, Адыямане и Килисе – мелкие судейские чиновники и тюремные надзиратели. Классика заговорщицкого жанра: свой человек в суде, имеющий доступ к нужным документам, или же свой человек в тюрьме – они дорогого стоят, в иных ситуациях иметь их на своей стороне куда важнее, чем какого-нибудь заместителя министра.