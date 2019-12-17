59 памятников, находящихся на территории еврейского кладбища в Словакии, разбили неустановленные вандалы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Наместово на северо-западе страны.

«Такого не происходило даже во время Второй мировой войны», - цитирует агентство слова представителя местного гражданского объединения «Помни» Карола Куртулика.

Полиция пока не нашла вандалов, осквернивших надгробия, из которых часть относилась к VIII веку. Преступникам грозит тюрьма. Уточняется, что за последние несколько десятков лет на еврейском кладбище не было новых захоронений.

Отмечается, что недавно на кладбище завершились реставрационные работы, продолжавшиеся более десяти лет.