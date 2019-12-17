Патрушев: ИГИЛ готовит вторжение в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться на фоне укрепления в стране группировки "Исламское государство". Об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе многосторонней встречи секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности в Тегеране, сообщает ТАСС.

"Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал он.

Он заявил, что конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

"Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане", - сказал секретарь российского Совбеза.

Патрушев отметил, что численность боевиков ИГ в Афганистане, по различным оценкам, достигает 4 тыс. человек.