Погода на завтра: потеплеет
В четверг, 19 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-9, днем 11-15, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 771 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.