Многомиллиардный иск против компании Араза Агаларова
Госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») подала иск к компании «Крокус Интернэшнл», принадлежащей бизнесмену Аразу Агаларову. Сумма иска составляет 5,4 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, суть претензий не разглашается, но, по информации источника РИА Новости, госкомпания намерена взыскать с «Крокус Интернэшнл» неустойку по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
Исковое заявление поступило в суд 16 декабря. В свою очередь, в Crocus Group данный иск назвали ошибкой. «Это, скорее всего, ошибка и, скорее всего, завтра этот иск будет отозван», – сообщила PR-менеджер компании Анастасия Черепенникова. Как пишет Forbes, «Автодор» подписал соглашение о долгосрочном инвестиционном сотрудничестве с Crocus International в августе 2015 года. Договор касался участка длиной 49,5 км.
Его стоимость оценивалась в 48,9 млрд рублей, из которых Crocus International должна была вложить 6,7 млрд рублей. В 2019 году бывший глава «Автодора» Сергей Кельбах стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие посчитало, что он неправомерно предоставил Crocus International 2 млрд рублей. В июле компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании авансов «Автодора»: компания размещала средства на депозитах, а не тратила на строительство, писал РБК со ссылкой на постановление судьи Басманного суда.