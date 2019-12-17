Многомиллиардный иск против компании Араза Агаларова

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, суть претензий не разглашается, но, по информации источника РИА Новости, госкомпания намерена взыскать с «Крокус Интернэшнл» неустойку по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Исковое заявление поступило в суд 16 декабря. В свою очередь, в Crocus Group данный иск назвали ошибкой. «Это, скорее всего, ошибка и, скорее всего, завтра этот иск будет отозван», – сообщила PR-менеджер компании Анастасия Черепенникова. Как пишет Forbes, «Автодор» подписал соглашение о долгосрочном инвестиционном сотрудничестве с Crocus International в августе 2015 года. Договор касался участка длиной 49,5 км.

Его стоимость оценивалась в 48,9 млрд рублей, из которых Crocus International должна была вложить 6,7 млрд рублей. В 2019 году бывший глава «Автодора» Сергей Кельбах стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие посчитало, что он неправомерно предоставил Crocus International 2 млрд рублей. В июле компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании авансов «Автодора»: компания размещала средства на депозитах, а не тратила на строительство, писал РБК со ссылкой на постановление судьи Басманного суда.