Перед началом ввода федеральных войск в Чечню в 1994 году Москва и Грозный решили провести переговоры, однако позже Кремль отказался от проведения встречи первого президента России Бориса Ельцина с лидером Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохаром Дудаевым. Подробности срыва переговоров раскрыл российский экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов в беседе с РБК.

По словам Михайлова, в конце 1994 года началось формирование группы по переговорам с лидерами ЧРИ. В декабре было решено, что встреча пройдет во Владикавказе. Однако 9 декабря, когда группа должна была туда вылететь, начался ввод войск в Чечню.

Несмотря на это, отмечает Михайлов, представители ЧРИ прибыли на переговоры, которые длились около суток: «В конечном счете мы нашли несколько вариантов».

Экс-министр заявляет, что чеченская сторона была согласна на прекращение огня и предложение Москвы провести выборы в Ичкерии при условии встречи Дудаева с Ельциным. По словам Михайлова, российский лидер дал согласие на диалог, однако через несколько часов стало известно, что вместо президента на встрече будет премьер-министр Виктор Черномырдин. Смена собеседника вызвала недовольство Дудаева, но он согласился на встречу, однако вскоре Москва отказалась и от переговоров на уровне главы правительства. Как полагает Михайлов, от встречи с чеченским лидером Ельцина отговорило его окружение.

С лидером Ичкерии 6 декабря встретился министр обороны России Павел Грачев. Собеседники не смогли прийти к согласию. Они встали, пожали друг другу руки и больше никогда не виделись. Через несколько дней начались боевые действия — 11 декабря 1994 года.