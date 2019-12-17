Россия проиграла спор с «Укрнафтой»

Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" по крымским активам компании, сообщает Интерфакс.

"Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечается в пресс-релизе компании.

Кроме того, суд обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

В 2014 году "Укрнафта" утратила права собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд (Женева), который определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Международный арбитражный суд 12 апреля 2019 года присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" $44,4 млн компенсации за активы компании в Крыму.