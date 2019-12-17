Суд в США постановил, что правительство страны имеет право на получение доходов от продажи книги "Личное дело" Эдварда Сноудена, экс-сотрудника американских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Гражданский иск против Сноудена был подан Минюстом США в связи с публикацией его книги и, следовательно, нарушением обязательств "о неразглашении". Власти указывают на то, что Сноуден не имеет права получать доход от книги, поскольку он присвоил себе государственную информацию.

Судья, рассматривавший дело, вынес решение в пользу правительства США. В своем заключении он отметил, что "язык соглашений о неразглашении является недвусмысленным". Защита Сноудена в ответ на такое решение заявила, что намерена рассмотреть дальнейшие варианты действий.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, в том числе программы слежки американских спецслужб и Великобритании в интернете. Россия предоставила ему временное убежище, в 2014 году Сноуден также получил вид на жительство в России. В 2017 вид на жительство был продлен до 2020 года.