Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Начиная с 1 марта 2020 года, граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только по заграничному паспорту. Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства в среду. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отмечает Гончарук, время пересечения границы сократится за счет новых методов контроля: «Для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами».

Ограничительная мера касается только людей, въезжающих в Россию. Для граждан Украины, которые пересекают границу в обратном направлении и возвращаются с территории соседнего государства на родину, правила остаются прежними. Их будут пропускать по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.