После публикации haqqin.az застройщики остановили строительство. «У меня требуют 10 млн манатов...» продолжение темы
Несколько дней назад haqqin.az опубликовал репортаж о сносе известного в Баку Дома врачей, в котором все еще продолжают жить 45 семей. В доме практически снесены чердак и несколько несущих стен, сломаны лестничные пролеты, раскурочена крыша, отсечен и уничтожен целый подъезд.
Как стало известно haqqin.az, Апелляционный суд аннулировал решение Насиминского суда о выселении жителей этого дома по представлению Насиминской ИВ.
Некоторое время назад Насиминская ИВ объявила бывший «Дом врачей» аварийным и на этом основании обратилась в суд с иском о немедленном выселении жильцов.
Как рассказала жительница дома Тамилла Тагиева, сразу после публикации в haqqin.az, еще до заседания Апелляционного суда, к ним во двор пришли ответственные работники аппарата ИВ Насиминского района и пригласили всех жильцов на встречу с главой районной власти Асифом Аскеровым.
Вслед за этим к жителям явился директор ООО «Fedek» Фахраддин Керимов, попросил прощение за «доставленные неудобства» и заверил, что все разрушенные конструкции будут восстановлены в прежнем виде. И в ту же ночь рабочие ООО начали расчищать разрушенные подъезды и квартиры, вывозить строительный мусор и др.
«А утром 16 декабря суд огласил свое справедливое решение. Передать нашу радость словами невозможно... Наконец-то у нас появилась возможность спокойно жить в своем доме.
На статью-расследование haqqin.az отреагировал и глава строительной компании ООО «Fədək» Явер Гурбанов. Обратившись в редакцию, Я.Гурбанов попросил дать и ему слово на страницах сайта, так как он категорически не согласен с версией жильцов.
Глава компании-застройщика, начавшей слом дома №80 по проспекту Азадлыг, утверждает, что все заявления проживающего там Эмиля Керимова вымышленные.
«Прежде всего хотел бы заметить, что Э.Керимов назвал меня аферистом, а это оскорбление личности, за что можно привлечь его к ответственности. Да, в отношении меня действительно было возбуждено уголовное дело, но суд меня полностью оправдал. Вымысел и то, что дом, о котором идет речь, архитектурный. Прежде чем начать работы, мы получили все необходимые документы в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана. В соответствии с заключением этого ведомства, это здание к архитектурному наследию не относится.
Все это придумали и затеяли тяжбу Э.Керимов и восемь его соседей только потому, что они требуют от нашей компании баснословные компенсации за свои квартиры. Но разве может квартира в 83 кв. метра в Баку стоить 10 миллионов манатов?! Между тем именно такую сумму за свое жилье просит Эмин Керимов у нашей компании. То есть он хочет 120 тысяч манатов за кв.метр... Не гворя уже о том, что владельцем квартиры является не он сам, а его мать Наиля Мирзоева».
По словам застройщика, на космических компенсациях настаивают также Солмаз Бадирханова, Эльмина Солтанова, Марина Гаджиева и некоторые другие. Другой жилец - Гамид Эфендиев и вовсе требует, чтобы ему взамен квартиры предоставили продуктовый магазин.
Если удовлетворить все эти немыслимые просьбы, компания попросту обанкротиться. Совет директоров ООО «Fədək» сейчас предлагает вообще остановить строительство по этому адресу: «А ведь мы уже платим всем выселившимся от 400 до 700 манатов на аренду жилья. То есть 88 семей из этого дома согласились со всеми условиями, только вот эти 8 желают особых условий. Компания даже пригласила независимых оценщиков, и, по их заключению, все эти восемь квартир стоят в лучшем случае каждая по 130-150 тысяч манатов.
Особо подчеркну, что наш проект действительно пилотный и строим мы по поручению Кабинета министров», - заявил Я.Гурбанов.
Глава компании также сказал, что он готов вновь выслушать недовольных жильцов, но если они придут с реальными предложениями. В противном же случае строительство на пр. Азадлыг компания остановит.