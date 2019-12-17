Алхас Исмаилов, собкор 14:40

Несколько дней назад haqqin.az опубликовал репортаж о сносе известного в Баку Дома врачей, в котором все еще продолжают жить 45 семей. В доме практически снесены чердак и несколько несущих стен, сломаны лестничные пролеты, раскурочена крыша, отсечен и уничтожен целый подъезд. Как стало известно haqqin.az, Апелляционный суд аннулировал решение Насиминского суда о выселении жителей этого дома по представлению Насиминской ИВ. Некоторое время назад Насиминская ИВ объявила бывший «Дом врачей» аварийным и на этом основании обратилась в суд с иском о немедленном выселении жильцов. Как рассказала жительница дома Тамилла Тагиева, сразу после публикации в haqqin.az, еще до заседания Апелляционного суда, к ним во двор пришли ответственные работники аппарата ИВ Насиминского района и пригласили всех жильцов на встречу с главой районной власти Асифом Аскеровым.

Вслед за этим к жителям явился директор ООО «Fedek» Фахраддин Керимов, попросил прощение за «доставленные неудобства» и заверил, что все разрушенные конструкции будут восстановлены в прежнем виде. И в ту же ночь рабочие ООО начали расчищать разрушенные подъезды и квартиры, вывозить строительный мусор и др. «А утром 16 декабря суд огласил свое справедливое решение. Передать нашу радость словами невозможно... Наконец-то у нас появилась возможность спокойно жить в своем доме. На статью-расследование haqqin.az отреагировал и глава строительной компании ООО «Fədək» Явер Гурбанов. Обратившись в редакцию, Я.Гурбанов попросил дать и ему слово на страницах сайта, так как он категорически не согласен с версией жильцов. Глава компании-застройщика, начавшей слом дома №80 по проспекту Азадлыг, утверждает, что все заявления проживающего там Эмиля Керимова вымышленные. «Прежде всего хотел бы заметить, что Э.Керимов назвал меня аферистом, а это оскорбление личности, за что можно привлечь его к ответственности. Да, в отношении меня действительно было возбуждено уголовное дело, но суд меня полностью оправдал. Вымысел и то, что дом, о котором идет речь, архитектурный. Прежде чем начать работы, мы получили все необходимые документы в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана. В соответствии с заключением этого ведомства, это здание к архитектурному наследию не относится. Все это придумали и затеяли тяжбу Э.Керимов и восемь его соседей только потому, что они требуют от нашей компании баснословные компенсации за свои квартиры. Но разве может квартира в 83 кв. метра в Баку стоить 10 миллионов манатов?! Между тем именно такую сумму за свое жилье просит Эмин Керимов у нашей компании. То есть он хочет 120 тысяч манатов за кв.метр... Не гворя уже о том, что владельцем квартиры является не он сам, а его мать Наиля Мирзоева».