Сокращения коснутся как дипломатов, так и другого персонала. В общей сложности будет сокращено 28% ставок. К концу мая 2020 года посольство в Багдаде лишится 114 сотрудников, американский центр дипломатической поддержки – 14, консульство в Эрбиле – восьми, пишет NEWSru.co.il.

США планируют значительно сократить дипмиссию в Ираке. Об этом свидетельствует меморандум, направленный Госдепартаментом в сенатский комитет по иностранным делам, сообщает издание Foreign Policy.

Foreign Policy отмечает, что сокращения проводятся на фоне усиления иранского влияния в Ираке и ослабления центрального правительства.

Госдеп утверждает, что и после сокращения персонала дипмиссия сможет выполнять стоящие перед ней задачи. Однако многие на Капитолийском холме не разделяют эту точку зрения. "Очевидно, администрация полагает, что в нынешней взрывоопасной ситуации можно оставить посольство неукомплектованным. Опасаюсь, что кризис в Ираке будет нарастать, и нам будет все сложнее защищать наши национальные интересы", - говорит сенатор-демократ Крис Мерфи.

Дипломаты, работавшие в посольстве, отмечают, что сокращение персонала проходит в условиях значительного ужесточения правил безопасности. Это практически лишает американцев возможности проводить рабочие встречи и знакомиться с ситуацией на местах.