Для обсуждения Ливии турецкая делегация едет в Москву

Турция намерена в ближайшее время отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сделали необходимые назначения, и делегация, в которой будут замглавы МИД и минобороны, а также представители разведки и военных, в ближайшее время отправится в Москву на переговоры", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос турецких журналистов, обсуждался ли в его недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным вопрос возможной отправки турецких военных в Ливию.

Турецкий лидер добавил, что, кроме Ливии, стороны также всесторонне обсудят региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.