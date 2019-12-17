Абульфаз Гараев: «Бакинский цирк не ремонтировали 40 лет»
Замечания МЧС по поводу безопасности Бакинского государственного цирка справедливы. Об этом журналистам сказал министр культуры Абульфаз Гараев.
При этом министр выступил против закрытия цирка.
«В городе обязательно должен быть цирк. Бакинский цирк работает без капитального ремонта уже 40 лет. Я считаю, что мы должны принять меры, связанные с безопасностью, хотя бы и временные. Половину из них мы уже приняли. Надеюсь, что в этом сезоне цирк сможет продолжить свою работу. Но в будущем этот вопрос обязательно должен быть рассмотрен», - сказал министр культуры.