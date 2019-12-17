Конфликт между Мадридом и Тегераном: Иран закрыл небо для главы генштаба Испании

Авиационные власти Ирана едва не сорвали возвращение главы генштаба вооруженных сил Испании из Кабула, долгое время не разрешая использовать воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Mundo.

Глава генштаба генерал Фернандо Алехандре Мартинес прибыл в Кабул в понедельник, чтобы встретиться с размещенными в Афганистане испанскими солдатами из числа международного контингента. Во время путешествия на небольшом самолете Falcon он беспрепятственно пролетел над Ираном, получив необходимое разрешение.