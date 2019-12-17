Конфликт между Мадридом и Тегераном: Иран закрыл небо для главы генштаба Испании
Авиационные власти Ирана едва не сорвали возвращение главы генштаба вооруженных сил Испании из Кабула, долгое время не разрешая использовать воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Mundo.
Глава генштаба генерал Фернандо Алехандре Мартинес прибыл в Кабул в понедельник, чтобы встретиться с размещенными в Афганистане испанскими солдатами из числа международного контингента. Во время путешествия на небольшом самолете Falcon он беспрепятственно пролетел над Ираном, получив необходимое разрешение.
Однако во вторник, когда генерал должен был вылететь обратно, власти Ирана неожиданно отказались санкционировать этот рейс. В Тегеране заявили, что не могут допустить перемещений в своем воздушном пространстве военных другой страны. По словам иранских властей, они разрешили перелет в Кабул, поскольку полагали, что речь идет о гражданском самолете. Испанская сторона утверждает, что полная информация о характере полета была предоставлена Ирану с самого начала.
Испанская газета отмечает, что дипломатический конфликт был кратковременным, но напряженным. В его урегулировании участвовало как минобороны Испании, так и испанский МИД. Требующееся согласие было получено только в ночь на среду, и глава генштаба сумел вернуться в Испанию через воздушное пространство Ирана.