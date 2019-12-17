Азербайджанские таможенники предотвратили реализацию на территории страны незаконно ввезенных петард и других пиротехнических средств, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Так, на основании поступившей оперативной информации сотрудники Главного оперативного и следственного управления ГТК провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в поселке Бина в припаркованном автомобиле «Богдан -21140» были найдены картонные коробки с петардами и пиротехническими средствами.

В ходе опроса водителя он заявил, что у него дома также хранятся петарды и пиротехнические средства. В ходе досмотра автомобиля и дома водителя были найдены 671 тысяча 647 петард и пиротехнических средств.

По факту ведется расследование.