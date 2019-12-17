Армения хочет перейти на туркменский газ

По его словам, недавно был визит министра территориального управления и инфраструктур в Иран, где он встретился с министром энергетики Ирана.

Армения ведет переговоры о покупке газа у Туркмении, сказал председатель постоянной комиссии Нацсобрания Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

"Вопрос находится в процессе обсуждения. На данный момент эта схема не действует, но обязательно заработает. Одной из ее целей является также создание общего энергетического коридора из Туркменистана через Иран, Армению, Грузию в Россию", - сказал Мелкумян.

По словам Мелкумяна, в настоящее время ведется работа в направлении скорейшего задействования схемы. В реализации этого проекта весьма заинтересован Иран, отмечает он, добавив, что сейчас по газопроводу из Ирана Армения получает в три раза меньше "голубого топлива", чем позволяет его пропускная способность, и что строительство новой линии электропередач Иран – Армения позволит полностью загрузить газопровод с учетом того, что Ереван расплачивается за газ электричеством.

Проект своповых закупок Арменией газа у Туркмении предполагает, что Ашхабад будет поставлять топливо в северные провинции Ирана, а Тегеран, в свою очередь, поставлять свой газ Еревану.