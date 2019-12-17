Министр Турнава: 95% газа покупаем у Азербайджана

"По предварительной информации, в этом году наш рынок потребит 2,6 млрд кубических метров газа, 95% которого подаст Азербайджан по транзитной квоте или посредством компании SOCAR. За этот год из России будет импортировано приблизительно 160 млн кубических метров, что составляет примерно 5% от общего объема", - сказала грузинский министр.

Натия Турнава считает, что объемы потребляемого страной газа останутся неизменными и в 2020 году.