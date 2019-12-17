Али Гасанов стал заведующим кафедрой

Бывший помощник президента Азербайджана Али Гасанов работает заведующим кафедрой в Академии госуправления при президенте Азербайджана. Об этом местным СМИ заявил сам Али Гасанов.

Ранее СМИ сообщали, что Али Гасанов большую часть времени проводит в Международном пресс-центре, где располагаются редакции ряда СМИ. В ответ на эту публикацию Али Гасанов отправил изданию Demokrat.az фотографии своего кабинета в Академии госуправления при президенте Азербайджана.

«Мое новое место работы – Академия госуправления. В Международном пресс-центре находится журнал «Геостратегия», главным редактором которого я и являюсь», - сказал Али Гасанов.

В то же время внимание редакции haqqin.az привлек тот факт, что в новом кабинете Али Гасанова отсутствует портрет президента Азербайджана Ильхама Алиева.