Гибель подростка привела к массовым протестам в Грузии

Подросток написал на стене школы нецензурную фразу, после чего его допрашивали в полиции, как официально сообщается, в присутствии матери. Адвокат сообщает, что во время допроса на него следователем было оказано психологическое воздействие. Вскоре мальчик покончил жизнь самоубийством.

В Тбилиси десятки человек, в основном молодежь, пикетировали сегодня здания МВД и других госучреждений Грузии в связи с самоубийством 15-летнего школьника Луки Сирадзе вскоре после допроса в полиции, следователь арестована, передает российская газета "Взгляд".

Обстоятельства случившегося расследуют правоохранительные органы и изучает аппарат государственного инспектора. Следователь, которая вела допрос, арестована. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы по статье «Доведение до самоубийства». После задержания ей стало плохо, она госпитализирована.

Соболезнование в связи со случившимся выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили, другие руководители Грузии.

Фраза, написанная школьником на стене школы, дословно переводится как: «Мать ... такой жизни». Она сейчас расходится в соцсетях и написана на плакатах на акциях. Часть пикетчиков требует, чтобы ответственность за случившееся взял на себя министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Знакомые с ситуацией говорят, что у мальчика недавно скончался отец. Семья не могла платить за обучение в престижной школе, которую ему пришлось покинуть. Он пришел проведать друзей и оставил затем такую надпись на стене. Дирекция школы вызвала полицию.

Со специальным заявлением выступил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который заявил, что будут «строжайшим образом наказаны» те лица, причастность которых к самоубийству школьника может быть установлена.

Как сообщает информагентство «Новости-Грузия», схожие акции прошли в Батуми, Гори, Зугдиди, Рустави и Кутаиси. В некоторых случаях были стычки с полицией. Как сообщают журналисты агентства, протесты начались сразу после известия о смерти мальчика. В тот вечер стихийные акции протеста прошли в Тбилиси возле зданий МВД, парламента, Государственной канцелярии и здания школы.