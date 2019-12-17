В Украине отменили депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о внесении правок в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности. Об этом пишет «Украинская правда».

Поправки к закону вступят в силу с 1 января 2020 года. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Верховной Рады, его поддержал 291 депутат. Большинство из них — из фракции президентской партии «Слуга народа». Помимо них законопроект поддержали также депутаты из фракций «Доверие», «За будущее» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партии «Европейская солидарность» и «Батьковщина» от голосования воздержались, депутаты из «Голоса» выступили против.

Новый закон меняет порядок лишения депутатов неприкосновенности. После его вступления в силу открывать уголовные дела и согласовывать ходатайства по избранию меры пресечения депутатам сможет только генпрокурор. При этом у него не будет больше необходимости согласовывать свои действия с остальными членами парламента.