Константин Косачев заговорил в Армении о поставках оружия Азербайджану

Поставки Россией и Белоруссией вооружений Азербайджану не направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В любом конфликте, не только нагорно-карабахском, ситуацию дестабилизирует дисбаланс, когда у одной из сторон возникает либо реальная возможность, либо иллюзия, что может одержать победу в военном конфликте. Мы сотрудничаем с Арменией и Азербайджаном в военно-технической сфере на разных условиях. Армения является партнером и союзником по ОДКБ, с Азербайджаном таких отношений не существует", - сказал Косачев на брифинге по итогам совместного заседания с комиссией по внешним связям парламента Армении.

По его словам, отказ от военно-технического сотрудничества с Азербайджаном со стороны России и Белоруссии привел бы к двум опасным и нежелательным последствиям для процесса карабахского урегулирования.

"Во-первых, это появление других поставщиков этих вооружений для Азербайджана. Эти вооружения в этом случае начнут друг с другом конкурировать. Мы знаем, как ведут себя военные, представляющие различные блоки, разные системы вооружения. Им всегда хочется показать, кто их них сильнее, а это повышает взрывоопасность. Либо, как второй вариант, это слом баланса сил, который существует и является серьезным гарантом невозобновления прямых боевых действий", - заявил Косачев.

Российский сенатор отметил, что открытый вооруженный конфликт отбросил бы ситуацию в Карабахе на начальную стадию и свел бы к нулю все усилия тех, кто пытается преодолеть этот конфликт, в том числе России.

"Нам бы этого очень не хотелось", - сказал Косачев.