«Улица миллиардеров» в Нью-Йорке признана самой роскошной в мире

«57-я улица — место, где представлены самые необычные предложения в области жилья», — заявила Knight Frank гендиректор Douglas Elliman Development Marketing Сьюзан де Франка, отметив «элегантную комбинацию богатого историей Стейнвей-холла с потрясающей новой башней, возвышающейся на 1428 футов и идеально расположенной с видом на Центральный парк».

57-я улица в Нью-Йорке, известная как «улица миллиардеров», — самая роскошная в мире, сообщает Forbes со ссылкой на агентство недвижимости Knight Frank. С 2015 года элитную недвижимость стоимостью более $25 млн здесь покупали или продавали 41 раз. Средняя стоимость сделки составила $38,5 млн.

В числе тех, кто живет на знаменитой улице, Business Insider называет таких миллиардеров, как основатель Dell Technologies Майкл Делл, глава хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман, председатель совета директоров производителя бытовой техники Dyson Джеймс Дайсон и руководитель фонда Citadel Кен Гриффин. Здесь расположены магазины Chanel, Saint Laurent, Dior и других брендов.

Второе место заняла улица Mount Nicholson Road в Гонконге. Здесь элитную недвижимость с 2015 года покупали и продавали 35 раз, средняя цена составила «сногсшибательную сумму» в $81,8 млн, отмечает Knight Frank. Нью-йоркская Central Park South заняла третье место. Здесь было совершено 32 сделки по средней цене $44,9 млн.

Всего Нью-Йорк получил четыре места в списке, а улицы Гонконга заняли в нем три позиции. На пятом месте расположилась лондонская площадь Гросвенор (13 сделок при средней цене $45,5 млн). На восьмом оказалось шоссе Pacific Coastway в Лос-Анджелесе (10 сделок, средняя цена — $49,2 млн), на десятом — Ocean Boulevard в американском Палм-Бич.