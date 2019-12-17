Помпео поддержал выступившего в защиту уйгуров Месута Озила

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил солидарность с игроком «Арсенала» турецкого происхождения Месутом Озилом, который осудил руководство Китая за притеснения мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районы страны, сообщает IslamNews.

Майк Помпео в своем Twitter согласился с мнением футболиста и заявил, что «пропагандистские каналы» КНР могут сколько угодно цензурировать матчи с участием Озила, но правда все равно восторжествует.

По словам Помпео, Коммунистической партии Китая не удастся скрыть от международного сообщества многочисленные нарушения прав человека, совершенные против мусульман-уйгуров и других религиозных меньшинств.

В свою очередь, Китайская футбольная ассоциация выразила «возмущение и разочарование неуместными комментариями» Озила.