Названа дата встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

Обнародована дата встречи в Тбилиси глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии — Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Давида Залкалиани. Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, восьмая по счету трехсторонняя встреча пройдет 23 декабря.

Помимо трехсторонней встречи предусмотрены двусторонние встречи между главами МИД стран.

Трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны встреча была отложена.