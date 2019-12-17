Послы Греции и Молдовы завершили дипмиссии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Греции Николаоса Канеллоса в связи с завершением дипмиссии в Азербайджане, сообщили в пресс-службе МИД.

Э.Мамедъяров высоко оценил усилия посла по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Согласно информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией. Н.Канеллос поблагодарил за поддержку в успешной реализации дипмиссии.

Глава МИД также принял посла Молдовы Георге Леуку в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между двумя странами, достигнутом уровне развития и перспективах сотрудничества.

Было отмечено, что очередные политконсультации между МИД двух стран пройдут в начале следующего года в Молдове. Стороны подчеркнули успешное продолжение развития двусторонних связей, отметили важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

Посол выразил признательность за поддержку, оказанную за период его дипмисии, отметил значимость проведения выставок, концертов в Азербайджане и Молдове, мероприятий, проведенных в связи с национальными праздниками двух стран, а также перевод на оба языка книг азербайджанских и молдавских авторов.