МИД РФ об обмене заключенными между Азербайджаном и Арменией

Вопрос обмена пленными между Азербайджаном и Арменией постоянно находится на повестке переговоров, сказала на брифинге журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос обмена пленными постоянно находится на повестке переговоров. В частности, этой теме была посвящена встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России в Москве в апреле этого года. Во встрече также принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

В ходе этой встречи стороны условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, которые находятся в заключении на территориях сторон.

Как вы знаете, при содействии Красного Креста в июне этого года на родину вернулись гражданин Азербайджана и гражданин Армении. Мы приветствуем эту чрезвычайно важную акцию и рассматриваем ее в качестве первого шага по облегчению участи лиц, которые находятся в заключении. Я могу сказать, что ведется работа и по другим заключенным. Если будет достигнута договоренность, мы, безусловно, ее поддержим», - сказала официальный представитель МИД РФ.