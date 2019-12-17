Меркель: "Закончила доклад, а не карьеру"

В Бундестаге со смехом встретили заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она "закончила". Главе правительства пришлось уточнить, что она "закончила доклад", а не карьеру, сообщает РИА Новости.

"Таким образом, я закончила, господин президент", - заявила Меркель в конце короткого доклада, с которым она выступила в начале правительственного часа в Бундестаге.

После того как в зале раздался смех, Меркель добавила: "Мой доклад, я закончила мой доклад!".

Фракция альянса ХДС/ХСС встретила эти слова аплодисментами.