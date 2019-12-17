Архитектор башен Трампа погибла от упавшего обломка фасада

Известный в США архитектор Эрика Тишман погибла под обломками здания недалеко от всемирно известной улицы Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Как сообщает Fox News, 60-летняя Тишман шла по 49-й улице между Шестой и Седьмой Авеню, когда на нее рухнула часть 17-этажного здания. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась до приезда скорой помощи.

Эрика Тишман являлась вице-президентом компании по управлению строительными проектами. Ранее работала над рядом строительных проектов, в том числе возведения комплекса из двух зданий – 55-этажного Trump Plaza и 50-этажного Trump Bay Street в Нью-Джерси. Комплекс относится к числу башен, возведенных строительной империей Дональда Трампа.