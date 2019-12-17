МИД России осудил антитурецкие санкции США

Россия выступает против одностороннего введения санкций США в отношении Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, подобные решения должны быть одобрены на уровне Совета Безопасности ООН: "Односторонние санкции, с нашей точки зрения, нелегитимны, и давление, которое оказывается на страны с использованием санкционного механизма, противоречит нормам международных отношений, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов".

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались в середине июля и вызвали кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что C-400 будут полностью введены в действие в апреле будущего года.