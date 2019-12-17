В Конгрессе рассматривают импичмент Трампу

В Палате представителей Конгресса США началось заседание, на котором планируется вынести импичмент президенту Дональду Трампу, обвиняемому в превышении должностных полномочий и препятствовании работе парламента. Об этом сообщает сайт телеканала ABC News.

Для утверждения импичмента в нижней палате американского парламента требуется простое большинство голосов. Ожидается, что против Трампа проголосует весь состав демократического большинства, за исключением считанных депутатов. Из числа республиканцев, составляющих меньшинство в этой законодательной структуре, пока что никто не выразил намерения поддержать импичмент однопартийцу.

В течение первого часа заседания будут обсуждаться процедурные вопросы, на дебаты отведено шесть часов, в ходе которых демократы и республиканцы получат равное время. Само голосование состоится, вероятнее всего, вечером этого дня.

После вынесения импичмента Трампу в Палате представителей обсуждение вопроса будет передано членам Сената, которому предстоит провести судебный процесс над президентом. Если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, Трампа лишится власти.

Республиканцы, имеющие большинство голосов в верхней палате американского парламента, против президента голосовать не намерены.