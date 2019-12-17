Герой апрельской войны: «Следователь сказал: жалуйся куда хочешь»

«Я не знаю причину своего ареста. В ходе разбирательства я понял, что это заказ. Предвзятое отношение следователя вывело меня из себя. Жалобу на меня написал Азер Аббасалиев. Я знал, что меня попытаются оклеветать». Об этом в интервью местным СМИ заявил вышедший на свободу герой апрельской войны, полковник Гадир Велишов.

«С первого дня я потребовал, чтобы дело рассматривали справедливо, в противном случае я буду жаловаться. Следователь же сказал мне, что я могу жаловаться куда угодно», - сказал полковник.

По словам Гадира Велишова, его обвинили по статье 221,3 (хулиганство).

«Меня сутки продержали в камере, а потом повели в суд. Я был в военной форме. Тогда даже судья сказал моему адвокату, что в моем деле нет состава преступления. Но 11 числа меня арестовали. После решения об аресте меня доставили в подвальное помещение в управлении полиции. Я написал заявление на имя начальника полиции. Он меня принял и обещал, что мое дело будет рассмотрено. После того, как история получила огласку в СМИ, меня освободили», - сказал он.

Гадир Велишов также отмечает, что уголовное дело в отношение него не прекращено и он все еще ожидает решения этого вопроса.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что жители села Кабирли Бейлаганского района Ифрана Эминова и Ибрагим Алыев обратились в Управление полиции района с заявлением о том, что Гадир Велишов без всяких оснований пришел к ним домой и, угрожая смертью, потребовал покинуть их дом.

Отметим, что полковник Гадир Садай оглу Велишов командовал операцией по освобождению Лелетепе. Он известен как военный, водрузивший на Лелетепе флаг Азербайджана. В ходе той операции полковник был тяжело ранен.