В московском аэропорту задержали 40 израильтян

В московском аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство страны в Москве.

Причины задержания в настоящий момент неизвестны. «Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем», — заявили в посольстве Израиля в Москве.

Весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево задержали 25-летнюю гражданку Израиля Нааму Иссахар. Суд приговорил девушку к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков.

Решение российского суда привело к международному скандалу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар. В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле сообщило об отказе российского лидера «дарить» Нетаньяху освобождение израильтянки.