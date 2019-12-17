Есть ли случаи заражения вирусом Коксаки в Азербайджане?

По его словам, никто с таким диагнозом не обращался в медицинские учреждения.

Информация об обнаружении в Азербайджане вируса Коксаки не соответствует действительности. Об этом haqqin.az заявил главный инфекционист Минздрава Джалал Исаев.

Отметим, что некоторые СМИ распространили информацию о том, что в Азербайджане зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки. Джалал Исаев говорит, что эта болезнь является одной из самых распространенных в мире. Но даже в случае наблюдения симптомов этого заболевания, только в результате анализов можно уточнить – есть ли у человека вирус Коксаки.

«Этот вирус в основном распространяется весной и осенью, иногда болезнь протекает в легкой форме. В целом же это заболевание легко лечится. У этого вируса есть несколько симптомов. Заболевание поначалу напоминает грипп, но затем начинает сопровождаться, кроме сыпи, расстройством кишечника, диареей и тошнотой» - отметил Джалал Исаев.

В пресс-службе Минздрава также заявили, что никто с вирусом Коксаки не обращался в больницы. В целом же ничего опасного в связи с этим вирусом нет.