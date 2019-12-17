Неделя неврологии: в Азербайджан приехали 600 врачей из 15 стран

Выступившая на мероприятии заведующая кафедрой неврологии и клинической нейрофизиологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. Азиза Алиева, президент Национальной ассоциации неврологов Азербайджана, профессор Рена Ширалиева отметила, что в рамках Недели неврологии в нескольких медицинских учреждениях нашей страны проведены мероприятия, в ходе которых обсуждены актуальные проблемы неврологии. По словам профессора, впервые в конференции принимают участие представители Европейского общества детских неврологов.

Р.Ширалиева отметила, что кузницей подготовки неврологов в нашей стране являются Азербайджанский медицинский университет (АМУ) и Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей (АзГИУВ) им. Азиза Алиева. Профессор, рассказав об успехах и достижениях азербайджанских неврологов, подчеркнула, что будущее этой области медицины находится в руках молодых и талантливых неврологов.

В свою очередь, ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли отметил, что проведение таких грандиозных мероприятий стало возможным благодаря вниманию и заботе, оказываемым в Азербайджане медицинской науке и образованию. По его словам, доклады ученых и специалистов, участвующих в подобных международных мероприятиях, весьма полезны для врачей, студентов и резидентов.