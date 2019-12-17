Неделя неврологии: в Азербайджан приехали 600 врачей из 15 стран
18 декабря в рамках Азербайджанской недели неврологии, организованной Национальной ассоциацией неврологов, проводятся I Конференция детских неврологов Азербайджана и VII Конференция неврологов Азербайджана, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
В мероприятиях принимают участие свыше 600 участников из 15 стран.
Выступившая на мероприятии заведующая кафедрой неврологии и клинической нейрофизиологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. Азиза Алиева, президент Национальной ассоциации неврологов Азербайджана, профессор Рена Ширалиева отметила, что в рамках Недели неврологии в нескольких медицинских учреждениях нашей страны проведены мероприятия, в ходе которых обсуждены актуальные проблемы неврологии. По словам профессора, впервые в конференции принимают участие представители Европейского общества детских неврологов.
Р.Ширалиева отметила, что кузницей подготовки неврологов в нашей стране являются Азербайджанский медицинский университет (АМУ) и Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей (АзГИУВ) им. Азиза Алиева. Профессор, рассказав об успехах и достижениях азербайджанских неврологов, подчеркнула, что будущее этой области медицины находится в руках молодых и талантливых неврологов.
В свою очередь, ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли отметил, что проведение таких грандиозных мероприятий стало возможным благодаря вниманию и заботе, оказываемым в Азербайджане медицинской науке и образованию. По его словам, доклады ученых и специалистов, участвующих в подобных международных мероприятиях, весьма полезны для врачей, студентов и резидентов.
В своем выступлении ректор АзГИУВ им. Азиза Алиева, профессор Назим Гасымов подчеркнул важность мероприятий, проводимых в рамках Недели неврологии, не только для неврологов, но и для врачей других областей.
Затем были заслушаны тематические доклады.
Мероприятие продолжилось художественной программой.