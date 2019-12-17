В Англии арестована банда насильников-педофилов
В английском городе Галифакс арестовали 16 мужчин, которые подвергали сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, жертвами преступников были по меньшей мере три девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Случаи изнасилований и других преступлений в их отношении датированы периодом с 2006 по 2009 год.
Известно, что один из арестованных — 35-летний полицейский по имени Амджад Дитта. Среди предполагаемых преступников лишь один — Кристофер Иствуд — носит британское имя, имена остальных указывают на их пакистанское или ближневосточное происхождение.
Большинству из задержанных предъявлены обвинения в изнасиловании, а также в распространении запрещенных веществ.